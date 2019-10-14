- 04:05 «Сваты-7»: в РФ прокомментировали информацию о том, что сериал лишился еще одной звезды
- 03:50 Маньяк Нагиев пытался убить Аллу Пугачеву: стали известны жуткие подробости
- 03:19 Смертельное ДТП с участием медиков в Киеве: погибли люди
- 02:55 Земля на грани катастрофы: названа причина
- 02:33 Из жизни «пернатых»-2: мужчина построил на дереве огромный скворечник и устраивает в нём вечеринки
- 02:15 В Минэкономики объяснили ситуацию с «приостановкой» переговоров с МВФ
- 01:11 Ударили ножом в сердце: убийство диджея в клубе попало на видео
- 00:50 Канаду засыпало снегом, в центре страны объявлен режим чрезвычайной ситуации (впечатляющие фото)
- 00:24 Резонансное убийство в Киеве: застреленный оказался участником антикремлевского сопротивления
- 00:16 Звездный участник отказался от борьбы в восьмом эфире "Танців з зірками"
- 00:07 Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления и открытки
- 13.10 23:54 Константин Меладзе впервые заговорил на тему беременности Веры Брежневой
Маньяк Нагиев пытался убить Аллу Пугачеву: стали известны жуткие подробости
Режиссер Александр Стефанович — второй супруг Аллы Пугачевой, рассказал, что за ней в 80-х годах охотился серийный маньяк по фамилии Нагиев. Он преследовал Пугачеву, однако по счастливым обстоятельствам так и не смог воплотить в жизнь свой план, пишет «Телепрограмма.про».
Об этом Стефанович рассказал в телепередаче «Звезды сошлись» на одном из российских телеканалов.
По словам режиссера, однажды в почтовом ящике он нашел письмо, адресованное супруге.
Читайте_"Старуха": хейтеры обвинили Аллу Пугачеву в «приукрашивании» фото
«Ты недостойна жить на этом свете. Для того, чтобы я с тобой окончательно поговорил, решил все вопросы, ты должна прийти в 12 часов на Главпочтамт», — было написано в письме.
Пугачева со Стефановичем обратились в полицию. На встречу направился сам Александр Борисович, который столкнулся с подонком лицом к лицу. К счастью, в этот момент преступника скрутил спецназ.
«В этот момент подбежала группа захвата, сжала его с двух сторон и куда-то увезла. А потом мне сообщили, что при нем был топорик», — разводит руками режиссер. Однако после этого мужчину отпустили, и он устроил кровавую баню в поезде из Москвы в Харьков. Стефанович говорит, что Алла Борисовна чудом избежала подобной участи.
«Он был заточен на Пугачеву. Собирал ее открытки, и в силу того, что у него не произошел контакт с Аллой, он выразил агрессию на этих женщинах, убил этих людей», — добавил Стефанович.
По словам кинорежиссера, мужчину расстреляли в 1981 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России блогер Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна — «настоящая». «Аллы Борисовны уже нет в живых», — озвучил он свое мнение, запустив тем самым очередную волну «похорон» легендарной певицы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?