Активисты проведут в Киеве Марш защитника Маркива (фото)

Украина

В понедельник, 14 октября, в Киеве состоится Марш защитника Украины Виталия Маркива. Участие в нем примут активисты, волонтеры, бойцы и побратимы незаконно удерживаемого и осужденного в Италии бойца Нацгвардии Украины

Участники передадут обращение в МИД Украины и будут требовать активизации процесса его освобождения. После этого колонна отправится в посольство Италии (ул. Ярославов Вал, 32Б).

Кроме того, огромный баннер «Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву» появился на здании Главного управления Национальной полиции в Киеве.



Фото УНН

Накануне акцию провела украинская диаспора в Италии. Около полусотни украинцев собрались в городе Толентино, где 9 лет жил и учился осужденный Виталий Маркив.

По информации Радио Свобода, среди участников акции были представители Рима, Милана, Бреши, Пескари, Толентино и других городов Италии. Все они регулярно ездили на судебные процессы в городе Павия, где в течение года продолжался процесс по делу Маркива.

Активисты также устроили флешмоб с фотографиями осужденного военного и записывали аудиообращение к солдату, которые ему сможет передать мать во время посещения.

Фото Радио Свобода

Как писали «ФАКТЫ», украинец Виталий Маркив был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы. Нацгвардейца обвинили в причастности к гибели под Славянском в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. До приговора Маркив два года провел под арестом в итальянской Павии.

Президент Владимир Зеленский во время первого визита в Нью-Йорк провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, предложив ему еще раз вернуться к обстоятельствам вынесения в Италии приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву. Было озвучена инициатива, чтобы совместная итальянско-украинская следственная группа выяснила обстоятельства смерти Андреа Роккелли.

На днях суд присяжных города Павии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому бойцу. Итальянские присяжные считают, что солдат «активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов» на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

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