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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
В Стокгольме завершилась Нобелевская неделя. Последними объявили лауреатов Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально она называется Нобелевской премией по экономике. Хотя, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, данная премия не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена лишь в 1969 году.
В этом году ее разделят между собой 58-летний американский экономист, уроженец Индии Абхиджит Банерджи, 46-летняя француженка Эстер Дюфло и 54-летний американец Майкл Кремер — «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».
Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, а также лауреата Нобелевской премии мира.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.