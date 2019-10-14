Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Мир

В Стокгольме завершилась Нобелевская неделя. Последними объявили лауреатов Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально она называется Нобелевской премией по экономике. Хотя, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, данная премия не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена лишь в 1969 году.

В этом году ее разделят между собой 58-летний американский экономист, уроженец Индии Абхиджит Банерджи, 46-летняя француженка Эстер Дюфло и 54-летний американец Майкл Кремер — «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, а также лауреата Нобелевской премии мира.

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