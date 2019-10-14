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Что обещают звезды: гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 20 октября, — хороший день, но старайтесь, чтобы его вам не испортили.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.
Телец
Сегодня вы сможете встретиться с каким-то важным человеком, но оставайтесь собой, помочь вам смогут только, когда увидят искренность.
Близнецы
Может подвернуться выгодный проект, который надолго укрепит финансовое положение
Рак
Сегодня может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.
Лев
Сегодня не следует тратить время и нервы на то, чтобы устранять чей-то посторонний конфликт.
Дева
Девам сегодня стоит прислушаться к интуиции, что может привести к упрощению в общении с окружающими.
Весы
Вы сегодня не должны принимать предложений от противоположного пола.
Скорпион
Не стоит начинать финансового рода проекты. Также не стоит пользоваться платежными системами, если делаете это впервые.
Стрелец
Прогноз для Стрельца: радостная встреча с давним другом прибавит настроения.
Козерог
Совет звезд: осторожнее с конкурентами, они уже давно разузнали про ваши планы и готовят нападение.
Водолей
Хороший день для проведения семейных торжеств, выездных фотосессий и для приобретения домашних электроприборов.
Рыбы
Хороший подарок преподнесет близкий друг. День подходит, чтобы завести кота или собаку.
Удачного вам дня!
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