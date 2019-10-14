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На Львовщине попал в ДТП автобус с туристами из Беларуси: есть жертвы
На Львовщине в ДТП попал туристический автобус из Беларуси. Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации, инцидент произошел в 16:50 13 октября на автодороге Львов — Луцк, в районе села Узловое Радеховского района. Напомним, в Киеве утром 14 октября автобус с пассажирами въехал в столб.
По предварительным данным, виновником аварии стал местный житель1989 года рождения, который управляя ВАЗ-2109, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с туристическим автобусом IVECO.
В автобусе находились 38 пасажиров — все граждане Беларуси. Никто из них не пострадал. Их доставили к месту назначения другими автобусами перевозчика. А вот водитель ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия.
Расследование причин ДТП продолжается.
Напомним, в июле машина с украинцами попала в ДТП в Болгарии. В результате ДТП одна наша соотечественница погибла, еще трое попали в больницы с серьезными травмами.
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