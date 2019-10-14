В Киеве перекроют проспект Победы: схема объезда Шулявского моста

Общество и люди

В Киеве во вторник, 15 октября, в очередной раз перекроют для проезда автомобилей часть проспекта Победы в районе реконструируемого Шулявского моста.

«В связи с работами по возведению Шулявского путепровода во вторник, 15 октября, движение по проспекту Победы будет частично ограничено. Чтобы не попасть в пробки, воспользуйтесь схемой объезда», — предупреждают в столичной горгосадминистрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 октября в столице в День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины в связи с проведением ряда мероприятий, в том числе и марша «Нет капитуляции», в центре Киева перекрыли для проезда авто ряд улиц в центре столицы.

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