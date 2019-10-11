Происшествия

Масштабный пожар в Киеве: квартира и пять балконов уничтожены за 20 минут (фото)

В пятницу, 11 октября, в Соломенском районе Киева случился серьезный пожар в многоэтажном доме. Неделю назад в столице горел супермаркет «Сільпо» на Дорогожичах.

Как сообщает «Информатор», в доме по улице Героев Севастополя, 26 загорелась квартира на первом этаже. Пламя моментально перебросилось на верхние балконы.

Спасатели эвакуировали из подъезда двоих людей.

Очевидцы ЧП сообщили, что хозяева квартиры ушли в магазин за 20 минут до случившегося. Предварительно, огонь начал распространяться с балкона-пристройки. Он быстро достиг большой площади и почти полностью уничтожил квартиру. Пламя поднялось до пятого этажа и подожгло балконы верхних квартир.

Спустя чуть более получаса пожар полностью ликвидировали.

Напомним, 13 сентября в Киеве возник серьезный пожар по улице Сырецкой. Горело складское помещение. А 24 сентября на ходу загорелся автомобиль, который двигался по Воздухофлотскому проспекту.

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