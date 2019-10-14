Украина – Португалия: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020

Спорт

В понедельник, 14 октября, в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграют между собой лидеры группы В — сборная Украины примет на НСК «Олимпийский» Португалию. Начало матча — в 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА — ПОРТУГАЛИЯ

Подопечные Андрея Шевченко уже сегодня могут обеспечить себе выход в финальную часть европейского первенства — достаточно не проиграть на своем поле действующим чемпионам Европы. Впрочем, в случае потери очков Сербии в Литве в параллельном матче, «желто-синие» независимо от своего результата смогут уже думать об участии на Евро-2020.

Напомним, в конце марта нынешнего года соперники встречались между собой в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж», и тогда была зафиксирована ничья — 0:0. Этот поединок — пока что единственный для обеих команд в нынешнем отборе на Евро-2020, в котором им не удалось распечатать ворота соперника.

В режиме онлайн за голами в поединке Украина — Португалия можно будет следить в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч между «желто-синими» и чемпионами Европы.

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