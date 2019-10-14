24.58 / 24.86 26.96 / 27.43
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украина – Португалия: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020

19:47 14 октября 2019 14
Украина – Португалия: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 14 октября, в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграют между собой лидеры группы В — сборная Украины примет на НСК «Олимпийский» Португалию. Начало матча — в 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА — ПОРТУГАЛИЯ

Подопечные Андрея Шевченко уже сегодня могут обеспечить себе выход в финальную часть европейского первенства — достаточно не проиграть на своем поле действующим чемпионам Европы. Впрочем, в случае потери очков Сербии в Литве в параллельном матче, «желто-синие» независимо от своего результата смогут уже думать об участии на Евро-2020.

Напомним, в конце марта нынешнего года соперники встречались между собой в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж», и тогда была зафиксирована ничья — 0:0. Этот поединок — пока что единственный для обеих команд в нынешнем отборе на Евро-2020, в котором им не удалось распечатать ворота соперника.

В режиме онлайн за голами в поединке Украина — Португалия можно будет следить в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч между «желто-синими» и чемпионами Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

министр связи ДНР Виктор Яценко

С оккупированного Донбасса сбежали три «управленца», включая «министра связи» (фото)

Тодоренко

Регина Тодоренко резко потолстела (фото)

гороскоп

Тельца ожидает дальняя поездка, а Скорпиона — перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

Заворотнюк

Состояние критическое: появились новости о больной Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер