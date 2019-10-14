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На Донбассе День защитника Украины отметили факельным шествием: опубликованы яркие фото и видео
В День защитника Украины жители трех прифронтовых городов Донецкой области — Покровска, Мирнограда и Новогродовки провели совместное факельное шествие.
Более 130 местных патриотов собрались, чтобы почтить защитников Украины, поддержать тех, кто сейчас на передовой, напомнить, что Донетчина — это Украина.
Донецкие патриоты прошли в зажженными факелами по улицам Покровска.
Фото опубликовало издание «Вчасно».
Напомним, акции «Нет капитуляции» прошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и других городах Украины.
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