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Украина

На Донбассе День защитника Украины отметили факельным шествием: опубликованы яркие фото и видео

23:02 14 октября 2019 168
факельное шествие
Инф. «ФАКТОВ»

В День защитника Украины жители трех прифронтовых городов Донецкой области — Покровска, Мирнограда и Новогродовки провели совместное факельное шествие.

Более 130 местных патриотов собрались, чтобы почтить защитников Украины, поддержать тех, кто сейчас на передовой, напомнить, что Донетчина — это Украина.

Донецкие патриоты прошли в зажженными факелами по улицам Покровска.

Фото опубликовало издание «Вчасно».

Напомним, акции «Нет капитуляции» прошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и других городах Украины.

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