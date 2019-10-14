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В День защитника Украины в Киеве протестуют против капитуляции перед Россией: все подробности
14 октября отмечается не только день Покрова пресвятой Богородицы, но и День защитника Украины. Этот праздник появился в 2014 году, когда тысячи наших сограждан добровольно стали на защиту Родины, и многие из них отдали за это свою жизнь.
В этот день принято благодарить военных, добровольцев и волонтеров за мирное небо над украинскими городами и вспоминать тех, кто погиб за свободу и суверенитет нашего государства.
В понедельник вечером в центре Киева ветераны войны с Россией, волонтеры, активисты и просто неравнодушные граждане выйдут на акцию «Ні капітуляції», протестуя против сдачи интересов Украины в угоду Кремлю.
Как известно, Киев дал согласие на урегулирование конфликта на Донбассе по так называемой «формуле Штайнмайера». Многие эксперты считают, что этот сценарий был прописан в Кремле и предусматривает проведение выборов на Донбассе, амнистию для боевиков и восстановление разрушенной инфраструктуры региона за бюджетные средства Украины. Таким образом, говорят эксперты, Украина будет иметь на своей карте «черную дыру» Донбасс, а о Крыме придется и вовсе забыть.
Отметим, что в центре Киева анонсировано сразу несколько акций. Акции начинаются с 12:00 и продлятся до вечера.
«ФАКТЫ» будут следить за ситуацией, собирая самые важные новости и реакцию соцсетей.
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