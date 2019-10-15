Похоже, все кончено: Брэд Питт в печали из-за сына Мэддокса

Шоу-бизнес

Известный голливудский актер Брэд Питт старается «держать лицо» на публике, хотя на самом деле он пребывает в крайне подавленном настроении. Об этом рассказал один из его приятелей, пишет «Семь дней» со ссылкой на US Weekly.

Дело в том, что до Питта дошли слухи, будто его старший сын Мэддокс, которого он когда-то усыновил вместе со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли, от него отрекся. Как сообщили Брэду, молодой человек признался своим друзьям, что больше не считает Питта своим отцом.

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Ссора Брэда с Мэддоксом произошла уже очень давно — в сентябре 2016-го, когда семейство возвращалось домой из Франции. С тех пор они вполне могли бы уже помириться, однако Мэддокс не сделал ни одного шага навстречу отцу, который уже давно мечтает восстановить отношения с сыном.

Хуже того, он категорически отказывается с Питтом не только видеться, но даже и разговаривать по телефону. Насколько все плохо в отношениях Мэддокса с Брэдом, стало известно в прошлом году на Рождество, когда юноша наотрез отказался отправиться в дом отца, чтобы принять участие в церемонии распаковывания подарков, приготовленных Питтом для его чад под елочкой.

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А недавно слухи о плохих, точнее отсутствующих вовсе, отношениях Брэда с Мэддоксом получили новое подтверждение. Сначала стало известно, что Питт узнал о решении сына покинуть Америку и уехать учиться в Корею только из СМИ. А потом, когда Мэддокс был уже в Сеуле, а Питт приехал по делам в Токио, сын актера не пожелал к нему приехать.

В то время, как когда в Японию прилетела его мать, он отпросился с учебы и примчался в Токио, чтобы обнять ее. Более того, в интервью, которое он дал недавно корейским репортерам, Мэддокс подтвердил разрыв отношений с отцом. Так что Питт уже начинает терять надежду помириться с сыном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одна дочь Анджелины Джоли вышла в свет в вечернем платье от Versace, другая — в куртке-бомбере, штанах и кроссовках.

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