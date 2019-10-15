Общество и люди

На два дня Землю накроют магнитные бури: как себя уберечь

В октябре этого года в течении двух дней на Змелю обрушатся магнитные бури — это произойдет 24 и 25 октября. Предыдущая сильная магнитная буря уровня G-2 фиксировалась в конце сентября этого года.

По прогнозам экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в течение еще одного дня — 26 октября — магнитосфера будет возбужденной. Магнитные бури ожидаются слабыми — на уровне G-1. После этого магнитосфера успокоится и до 11 ноября никаких бурь не предвидится.

Медики советуют в такие дни поберечься метеозависимым людям, которые могут почувствовать слабость и головные боли, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Есть вероятность, что такие заболевания могут обостриться. Так что не лишним будет держать при себе прописанные врачами лекарства.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, следует больше гулять, а не сидеть перед телевизором, исключить на время из рациона жирную и соленую пищу, алкоголь, пить успокоительные травяные сборы или же чай с мелиссой.

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