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Украина

86 капканов: в Киеве напомнили об узниках Кремля (фото)

14:15 15 октября 2019 63
Акция «Узники Кремля»
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве правозащитники провели акцию «Узники Кремля», установив на Софийской площади 86 капканов — именно столько украинцев брошены в застенки российским режимом. 87-м недавно стал задержанный в аннексированном Крыму проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

Фоторепортаж с акции «Узники Кремля» в социальные сети выложил «Крым.Реалии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года оккупационный суд в Крыму оштрафовал Олега Приходько за украинский и крымскотатарский флаги в машине и сине-желтое полотнище дома, признав его виновным в «пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики».

Фото из Twetter «Крым.Реалии».

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