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86 капканов: в Киеве напомнили об узниках Кремля (фото)
В Киеве правозащитники провели акцию «Узники Кремля», установив на Софийской площади 86 капканов — именно столько украинцев брошены в застенки российским режимом. 87-м недавно стал задержанный в аннексированном Крыму проукраинский активист из Сак Олег Приходько.
Фоторепортаж с акции «Узники Кремля» в социальные сети выложил «Крым.Реалии».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года оккупационный суд в Крыму оштрафовал Олега Приходько за украинский и крымскотатарский флаги в машине и сине-желтое полотнище дома, признав его виновным в «пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики».
Фото из Twetter «Крым.Реалии».
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