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Ударили ножом в сердце: убийство диджея в клубе попало на видео
В городе Кировске Ленинградской области (РФ) конфликт между посетителями кафе и сотрудниками закончился дракой и смертью диджея заведения, которого ударили ножом в сердце.
Об этом сообщает 47news.
Как рассказала журналистам одна из посетителей кафе, это подтверждается записью с камер видеонаблюдения. В какой-то момент в зал вбежал похожий на официанта человек, держа в руках топорик для разделки мяса.
«Он истошно кричал и ругался. Топор у него выбили, началась потасовка, до этого диджея кто-то ударил ножом. Я от страха залезла под стол», — рассказала девушка.
После этого в кадре появляется мужчина, делает несколько шагов и падает на пол, заливая его кровью. Вскоре его поднимают и уносят во внутренние помещения. Известно, что он скончался в больнице в операционной.
Как установили правоохранители, конфликт между одним из посетителей и диджеем начался из-за не слишком хорошей, по мнению клиента, музыки. Подозреваемый подался в бега, его ищут оперативники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 13 октября на улице Панельная погиб молодой парень. По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место полицейские начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека.
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