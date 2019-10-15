Шоу-бизнес

С мужчиной на частном самолете: Лобода прилетела в Украину (фото)

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно хвасталась отдыхом в теплых краях, прилетела в Киев в компании украинского дизайнера грузинского происхождения Бичоллы (Анзора Тетрадзе).

Друзья вместе отдыхали, а сейчас прилетели в Киев готовиться к концерту Светланы в Москве.

К слову, летели они на частном самолете. Полетом Лобода осталась довольна, как и погодой в Киеве.

Отметим, что Светлане и ее другу давно приписывают роман. Внимательные поклонники даже разглядели обручальное колечко на руке певицы.

Сама же Лобода говорит, что они просто друзья. Кстати, отдыхают друзья вместе очень часто.

Также напомним, что недавно Светлана Лобода призналась в особенных чувствах к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, который, по слухам, является отцом ее младшей дочери.



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