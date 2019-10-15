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Такого еще не было: социологи рассказали, как изменились отношения украинцев и россиян друг к другу
В отношении россиян и украинцев друг к другу произошли заметные изменения. Об этом сообщается на основании данных совместного исследования, которое в сентябре 2019 года провели Киевский международный институт социологии и российский Левада-центр.
Впервые с 2008 года количество россиян, которые хорошо относятся к Украине, превышает количество украинцев, заявляющих о хорошем отношении к России.
Так, хорошо или очень хорошо к России относятся 54% украинцев, плохо и очень плохо — 35%, еще 12% не определились. При этом 56% россиян относятся к Украине хорошо; плохо либо очень плохо — 31%.
Резкое падение позитивного отношения украинцев к России произошло после аннексии Крыма и войны на Донбассе.
Ранее главный редактор «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов утверждал, что Россия будет неуклонно идти к цели — вернуть Украину в «русский мир».
Фото: Politeka.net.
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