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ГРУшник выдал свое участие в оккупации Крыма (фото)
Военнослужащий ГРУ РФ Евгений Павлов участвовал в оккупации Крыма. Это выяснили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.
В сети были обнаружены фотографии, которые доказывают участие военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ России в захвате Крыма. Возможно также участие военнослужащего РФ в спецоперациях на оккупированном Донбассе — под прикрытием «гуманитарных конвоев».
В соцсетях размещены многочисленные фото военнослужащего 22-й бригады спецназначения ГРУ РФ Евгения Павлова, уроженца Ростова-на-Дону.
На фото марта 2014 года он стоит возле украинского самолет МиГ-29 с аэродрома Бельбек, который находится в Севастополе, в оккупированном Крыму. Снимок сделан во время операции по захвату Крыма.
Еще одно доказательство участия в аннексии полуострова — фото с наградами, среди которых есть и медаль за Крым. На этих кадрах Евгений Павлов позирует уже в форме МЧС России.
Как сообщалось ранее, ООН признала, что Кремль нарушил Женевские конвенции по Крыму.
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