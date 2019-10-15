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Украина

Верховный суд России отказался смягчить приговор украинским узникам Кремля Дудке и Бессарабову

16:14 15 октября 2019 38
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов
Инф. «ФАКТОВ»

15 октября Верховный суд России отклонил апелляцию защиты и утвердил приговор жителям Севастополя Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, которые были осуждены по «делу украинских диверсантов» на 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Жители Севастополя Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были этапированы из Крыма в Москву для участия в заседании Верховного суда РФ.

«Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор севастопольского городского суда полностью по всем частям оставлен в силе», — проинформировала адвокат Оксана Железняк.

Как сообщалось ранее, защита заявляла, что дело «крымских диверсантов» сфальсифицировано и требовала оправдать обоих политзаключенных. Некоторое время местонахождение Алексея Бессарабова и Владимира Дудки было неизвестно, что заставило омбудсмена Людмилу Денисову обратиться к российской коллеге Татьяне Москальковой.

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