Под Одессой будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент

Происшествия

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области будут судить заведующего отделением больницы, из-за халатности которого умер пациент.

В октябре 2018 года в больницу доставили 48-летнего мужчину с переломом костей носа. «Из-за оказания медицинской помощи не в полном объеме пациент умер от асфиксии», — отметили в прокуратуре. Судебно-медицинская экспертная комиссия в рамках следствия подтвердила этот вывод.

Теперь уже бывший руководитель одного из отделений коммунального учреждения «Белгород-Днестровская горрайонная многопрофильная больница» обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица многопрофильной больницы.

Параллельно разгорелся скандал в другом райцентре — Татарбунарах. Там после родов в больнице скончалась 25-летняя жительница села Траповка Татарбунарского района.

По словам родственников, Настя не жаловалась на здоровье, 5 лет назад уже родила сына. И на этот раз она своевременно стала на учет в районной больнице, где и планировала рожать.

«Во время беременности анализы женщины показывали повышенное содержание белка, а также наблюдалась сильная отечность, но медиков это особо не смутило. Они не отправили пациентку на обследование в областную больницу, а приняли решение, что рожать Настя будет естественным путем…» — говорят родственники умершей, считающие, что в случившейся трагедии виновны местные врачи.

Они рассказывают, что рожать Настя поехала, когда начались схватки. Роды прошли успешно: на свет появился здоровый мальчик. Однако уже через полчаса у роженицы началась сильная головная боль, поднялось давление, заболел живот. Через пару часов Настя попала в реанимацию, а врачи даже не сообщили об этом ее мужу.

«На вопрос о том, насколько серьезно состояние здоровья жены врачи уверяли, что все хорошо и волноваться не стоит. Местная гинеколог, Нина Александровна, отмечавшая в тот день свой 70-летний юбилей, просила не паниковать, уверяя, что такое бывает после родов. В 7:30 утра Настя родила и только в 22:00 татарбунарские медики решили вызвать „скорую“ из Одессы. Тогда у Насти уже отказали почки, начались судороги, она впала в коматозное состояние…» — констатирует Виктория, студентка Одесского медуниверситета.

Прибывшие из Одессы медики отказывались забирать женщину, так как она была в очень тяжелом состоянии. Когда Настю все же удалось доставить в Одессу, ей поставили диагноз: HELLP-синдром. По словам областных специалистов, он развивается на третьем триместре беременности и с таким диагнозом женщину должны были направить в областную больницу, где ей назначили бы необходимую терапию. Более того, она не должна была рожать естественным путем: в обязательном порядке необходимо было прибегнуть к кесареву сечению.

Вероятнее всего, делом будут заниматься правоохранители. А пока молодая семья лишилась матери, на руках у отца-одиночки остались двое маленьких деток.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журналист журнала «Фокус» умер, потому что в киевской больнице, куда его госпитализировали, в выходные некому было сделать пациенту УЗИ.

А на Львовщине спустя два года от работы отстранили врача, по вине которого умер ребенок.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине из-за ошибок врачей каждый день умирает более 30 человек.



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