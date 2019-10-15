Украина

Роспуск "ДНР"/"ЛНР" и отказ от рублевой зоны в ОРДЛО: Украина озвучила требования, без выполнения которых "Минск" не возможен

15 октября в Минске досрочно завершилась встреча трехсторонней контактной группы по Донбассу. Итоги заседания прокомментировала в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, председателя контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

По ее словам, ключевым для возвращения мира на Донбасс является выполнение блока безопасности Минских соглашений. Но НВФ ОРДЛО продолжают регулярно нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения.

Эту проблему прокомментировал и спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик: «К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло», — сказал он журналистам в Минске.

«Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО», — добавил Сайдик, а на вопрос о возможности внесения изменений в «формулу Штайнмайера» спецпредставитель ОБСЕ сказал: «Нет».

По данным Дарки Олифер, остро стоит и вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы. Международным патрулям постоянно препятствуют НВФ ОРДЛО, что является прямым нарушением Минских соглашений.

В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок „Л/ДНР“, полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, а также Минскими соглашениями», — написала Дарка Олифер.

Ранее сообщалось, что благодаря «формуле Штайнмайера» Путин перейдет в наступление.

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