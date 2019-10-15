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Украина

Путин пойдет в наступление: в Украине указали на серьезную проблему с «формулой Штайнмайера»

8:47 15 октября 2019 223
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Пресловутая «формула Штайнмайера», которую раньше никто не подписывал, была выдернута россиянами из отдельной дорожной карты, которая ранее рассматривалась в Минске и в Нормандии. Кремль просто взял выгодный для себя элемент из этой дорожной карты. И если Украина будет выполнять условия России, то Путин сможет взять в руки всю страну.

Такое мнение в интервью «Левому берегу» высказал профессиональный украинский дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, развивая таким образом ситуацию, россияне делают все, чтобы европейцы изменили свою позицию относительно санкций. Кремль хочет навязать Западу позицию, что в Украине происходит внутренний украинский конфликт.

Он также отметил, что россияне уже достигли нескольких тактических целей в этом направлении. Выполняя план Штайнмайера, Украина заявила, что это нужно для встречи «нормандской четверки» во Франции.

На вопрос главреда «Левого берега», об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, Чалый отметил, что «должна быть не формула, а украинский план».

Он пояснил, что-то, что называется «формулой Штайнмайера» и записано в письмах бывших глав МИД Франции и Германии, — это один из возможных элементов дорожной карты по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.

В документах видно, что политическая составляющая выдвигается вперед безопасности.

Чалый обратил внимание на то, что поставить политический элемент впереди и расписать его по пунктам, это российский подход к проблеме.

В минских соглашениях, считает дипломат, мало показана последовательность действий. Украине нужна сейчас более конкретная дорожная карта.

«Встречи нужны не для встреч, они нужны для решений. И у меня есть предсказания: если встреча в „нормандском формате“ состоится, мы еще услышим много требований со стороны российской стороны. Они всегда так делали, они всегда повышают ставки. Вывод таков: если вы занимаете слабую позицию, для Путина это сигнал идти дальше в наступление», — сказал Чалый.

Как сообщали «ФАКТЫ», Россия не спешит согласовывать дату встречи лидеров четырех государств. Кремль выдвигает все новые и новые требования Украине для проведения встречи в «нормандском формате». Вместе с тем глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что саммит лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в средине ноября.

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