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Шоу-бизнес

Спас громкий крик: Ирина Билык рассказала о нападении маньяка

12:48 25 сентября 2019 208
Ирина Билык
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная певица Ирина Билык, восхитившая сеть стильным образом, всегда пользовалась популярностью у поклонников. С юных лет на яркую девушку обращали внимание представители противоположного пола. Иногда даже слишком рьяно.

Ирина Билык вспомнила ужасный случай, когда на нее напал маньяк. Тогда певица училась в десятом классе. Мужчина зашел за ней в подъезд и схватил сзади. Ира так испугалась, что от страха начала очень громко кричать. Это, считает Билык, отпугнуло нападавшего и спасло ей жизнь.

«Я думаю, что он мог бы убить меня, если бы я не закричала так сильно, что показалось — у меня треснул череп. С тех пор у меня фобия открытых дверей, людей за спиной, когда по коридору на сцену выхожу или же захожу в зал», — призналась Билык в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Артистка призналась также, что не появляется в публичных местах без охраны.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак стала жертвой серийного маньяка — она сыграет роль в новом сериале «Хороший человек», который снимает ее муж Константин Богомолов.

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