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Опасность нарастает: в РФ намекнули на готовность «закупорить» Балтийское и Черное моря
В России военно-морской флот (ВМФ) проведет модернизацию десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП), которые превратятся в «корабли звездных войн».
Об этом пишут «Известия».
Газета, ссылаясь на Минобороны, пишет, что обновление предполагает, в частности, оснащение ДКВП современной автоматизированной системой управления (АСУ), которая позволит в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом.
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Военный эксперт Дмитрий Болтенков, к которому обратилось издание, заявил, что в советские времена «кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов», что позволило бы «закупорить Балтийское и Черное моря».
«От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку», — считает комментатор.
В свою очередь, бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов отметил, что «Зубры» могут развивать скорость до 120 километров в час. «Им не нужен подготовленный берег на случай высадки. ДКПВ сам может выйти на сушу и моментально десантировать личный состав и технику. Такие характеристики сделали их идеальными кораблями, как говорят на флоте, первого броска», — сказал специалист.
Издание отмечает, что в настоящее время ВМФ располагает двумя ДКВП проекта 12 322 — «Мордовией» и «Евгенийм Кочешковым», приписанным к Балтийскому флоту (БФ). Данные корабли, считающиеся наиболее габаритными в мире ДКВП, способны доставить на необорудованное побережье 3 танка общей массой до 150 тонн или 10 бронетранспортеров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Центра глобальных студий «Стратегия XXI» Михаил Гончар выразил мнение, что Россия намерена превратить все Черное море в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз для стратегически важной для России и Турции энергетической инфраструктуры — подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Он отметил, что соответствующая задумка возникла в Кремле не вчера и не сегодня — к ней в России идут последовательно и системно, совмещая военную и энергетическую стратегии.
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