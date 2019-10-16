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Готовьтесь: вечно молодая Лайма Вайкуле обещает спеть на украинском языке

4:50 16 октября 2019 17
Лайма Вайкуле
Инф. «ФАКТОВ»

В ноябре популярная в Украине латвийская певица Лайма Вайкуле намерена отправиться в большой всеукраинский тур: ее концерты пройдут в семи городах, в том числе и в Киеве. Об этом пишет КП.

«Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, — старое нельзя исключить», — рассказала певица изданию.

Также, по словам звезды, будут дуэты, в том числе и с певцом из Риги Янисом Стибелисом, который, по словам Лаймы, лучше всех поет песню Раймонда Паулса «Любовь настала.

Интересно, что в ходе тура Вайкуле обещает петь и на украинском языке.

Журналисты вспоминают, что в августе интересовались у нее, готова ли она к такому шагу, на что Лайма ответила, что готова к любым экспериментам.

Кроме того, певица уверяет, что уже даже начала понимать украинский — хоть и не на сто процентов, но на 80 — уж точно.

«Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Но я буду стараться!», — уверяет звезда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе Лайма Вайкуле в брючном костюме станцевала тверк с группой KAZKA.

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