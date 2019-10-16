Украина

Маразм крепчает: террористы «ЛНР» незаконно осудили на 14 лет жительницу Луганской области

Так называемый «Верховный суд ЛНР» приговорил жительницу Луганщины к 14 годам заключения за «государственную измену». Об этом сообщила так называемая «Генпрокуратура «ЛНР», передает «Громадське».

В обвинении террористы утверждают, что женщина якобы приобретала технические средства, предназначенные для шпионажа, а также с их помощью «собирала» информацию о «народной милиции» «ЛНР», воинских частях и руководстве силовых структур.

«Следствие» заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

Сейчас осужденная на 14 лет жительница Луганской области уже находится в месте лишения свободы.

Напомним, что «шпиономания» на оккупированных территориях приобрела маниакальный характер. Так, ранее в оккупированном Донецке так называемый «суд» приговорил жителя неподконтрольной Украине части Донецкой области 51-летнего Александра Тимофеева к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». «Наказание» Тимофеев должен отбывать в колонии строго режима, сообщают Новости Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фейковый «суд» фейковой «республики» «ДНР» приговорил танкиста Вооруженных Сил Украины к отбыванию заключения сроком 18 лет за «террористическую деятельность» на территории ОРДО. «Приговор» вступил в силу.

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