Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Жанну Фриске: названа причина

Шоу-бизнес

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы теоретически спасти ей жизнь, и которой несколько лет назад успешно воспользовалась певица Жанна Фриске. Об этом сообщили родственники звезды, пишет Комсомольская правда.

Также родственники отметили немалую цену препарата — 12 тысяч евро.

Но дело, оказывается, даже не стоимости: такая вакцина отсутствуют в России — за ней Анастасии пришлось бы ехать в американскую клинику, что весьма опасно при ее нынешнем состоянии здоровья.

Это подтвердили и результаты обследования польских и немецких врачей, которое прошла актриса.

Поэтому, взвесив все «за» и «против», Анастасия Заворотнюк и ее близкие решили отказаться от идеи приема препарата в США и решили лечиться в России.

При этом издание отмечает, что чудо-вакцина только на время продлила жизнь Жанны Фриске. После ее приема певица некоторое время чувствовала себя лучше. Но, к сожалению, потом болезнь снова начала прогрессировать. А применять снова вакцину доктора не советовали — организм бы начал привыкать к ней, и лечение теряло бы смысл.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края Павел Шнякин рассказал об особенностях глиобластомы — болезни, от которой якобы страдает Анастасия Заворотнюк.

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