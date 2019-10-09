«Без комментариев»: представители Заворотнюк отказались говорить о ее выписке из больницы

Шоу-бизнес

Представители актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отказались комментировать появившуюся в ряде СМИ информацию, что она была выписана несколько дней назад из московской клиники, где с 13 сентября проходила лечение от онкологического заболевания.

В частности, Telegram-канал Mash сообщил, что артистку вывезли из медклиники «Европейский медицинский центр», где она находилась последний месяц. Ей закрыли обслуживание по ОМС, лечебные мероприятия в стационаре прекращены.

По информации источников, артистку могли перевести в другую больницу. Однако точных данных нет. Поклонники не знают, стоит ли беспокоиться за состояние тяжелобольной знаменитости. Быть может, ситуация ухудшилась.

При этом концертный директор знаменитости Стас Христов на соответствующий вопрос тут же попрощался. Такая же реакция была и у другого представителя звезды Марины Потаповой, передает российский Пятый канал.

Позже связаться с ними попытались журналисты издания Nation News, однако Станислав Христов, ранее активно общавшийся с журналистами по поводу болезни Заворотнюк, снова отказался говорить на эту тему.

«Без комментариев», — заявил он.

Напомним, что согласно публикующейся российскими СМИ информации, у 48-летней знаменитости была диагностирована четвертая стадия рака мозга. В начале осени ее состояние здоровья резко ухудшилось. Актриса была введена в состояние медикаментозной комы, которая через два дня переросла в глубокую.

Официального заявления семьи не поступало о здоровье актрисы не поступало. Только ее дочь опубликовала в Instagram обращение, в котором попросила прекратить спекулировать на данной теме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края, соавтор научной книги «Хрупкий мозг» Павел Шнякин заявил в интервью, что глиобластома — болезнь, от которой якобы страдает известная актриса Анастасия Заворотнюк — является самой «злой» опухолью мозга. Она растет по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно — два-три месяца всего может пройти от того момента, как человек был совершенно здоров, до тяжелых симптомов.

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