«Излечить нельзя»: нейрохирург прокомментировал возможное заболевание Заворотнюк

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Глиобластома — болезнь, от которой якобы страдает известная актриса Анастасия Заворотнюк, является самой «злой» опухолью мозга. Она растет по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно — два-три месяца всего может пройти от того момента, как человек был совершенно здоров, до тяжелых симптомов. Об этом заявил Павел Шнякин профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края, соавтор научной книги «Хрупкий мозг» в интервью КП.

Медиана выживаемости (средняя) при глиобластоме, по его словам, — всего шесть месяцев. Порог в два года переживают менее 10 процентов заболевших.

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«Когда мы говорим — не смогли спасти человека, даже известного, даже у которого больше возможностей (а от глиобластомы скончались Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске), надо понимать, что во всем мире решение, — как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни»,— считает Павел Шнякин.

Будущее в лечении, считает специалист, не в хирургии, а в серьезной, на новом уровне химиотерапия. Но беда в том, что мозг устроен так, что не все препараты проникают в него. Поэтому эффективность лечения другая, ниже, чем других органов.

Также Павел Шнякин добавил, что причины развития глиобластомы понять сложно, так как мозг совсем изолирован, и даже организм человека не знает, что у его есть мозг, иначе иммуно-компетентные клетки сразу начали бы его атаковать.

Характерно, что глиобластома чаще встречается у мужчин, в возрасте 40−60 лет, и Фриске, Заворотнюк не были напрямую в этой группе риска…

«Строго говоря, мы не знаем, что точно с Анастасией Заворотнюк. Глиобластома — диагноз, который „крутится“ в СМИ. Но его никто ведь официально не озвучивал, не подтверждал»,— сетует нейрохирург.

Напомним, что в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. С тех пор состояние ее здоровья обсуждают не только обычные люди, но и профессиональное сообщество.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября.

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