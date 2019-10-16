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Анна Седокова завела сеть откровенными фото
36-летняя певица Анна Седокова, которая угодила в больницу с крапивницей из-за нервного срыва, снова наслаждается отдыхом. На этот раз звезда проводит время в Дубае с младшей дочкой Моникой, которая постоянно живет с отцом Максимом Чернявским в США. А с Анной девочка видится на каникулах, вывозить ребенка в Россию, где живет Седокова, запрещено судом.
На отдыхе с ребенком Анна не упустила возможности похвастаться своими пышными формами в купальнике. Она завела сеть новым откровенным снимком. Под ним Седокова оставила трогательный пост о дочке и ее нежной заботе.
«Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда, и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: „Мама, ты у меня такая красивая“ и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее», — написала Анна.
Фото дочери она не показывает.
Анна одна воспитывает троих детей. У нее есть старшая дочь Алина, которую певица родила от первого мужа Валентина Белькевича, и сын Гектор, имя отца которого певица не называет.
Напомним, Анна Седокова попала в любовный скандал. Она перестала скрывать роман с баскетболистом из Литвы Янисом Тиммой. Молодой спортсмен оставил ради Анны жену и маленького сына.
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