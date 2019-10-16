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Украина

Пенсионеры-киллеры: экс-главарь боевиков "ДНР" сделал нелепое заявление о ликвидации Захарченко

9:57 16 октября 2019 680
Александр Захарченко
Инф. «ФАКТОВ»

Один из бывший главарей донецких боевиков Александр Бородай заявил, что главу террористической «ДНР» Александра Захарченко, ликвидированного год назад в Донецке, убили «пенсионеры КГБ», что вызвало шквал насмешек в сети.

«А-ха-ха-ха, пенсионеры-ассасины взорвали Захарченко и ушли огородами. Всякое я слышал, конечно, но такой дичи еще не было. Это даже для дегенеративных любителей „Л/ДНР“ чересчур», — прокомментировал в Twitter публикацию откровений Бородая в российской прессе журналист Денис Казанский.

Интернет-пользователи вовсю порезвились под этим твиттом:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бородай заявлял, что если бы не политика президента России Владимира Путина, то не было бы «русского Донбасса».

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