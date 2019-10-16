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Спорт

Стало известно, сколько Фьюри заработает за первый бой в рестлинге

11:27 16 октября 2019 162
Стало известно, сколько Фьюри заработает за первый бой в рестлинге
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Британский непобедимый боксер Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) дебютирует в новом для себя виде спорта. Эпатажный спортсмен выступит на шоу WWE Crown Jewel, которое пройдет 31 октября в Саудовской Аравии, где проведет бой по правилам рестлинга с известным бойцом Броном Строумэном.

Учитывая популярность рестлинга в США, Тайсон хочет таким образом поднять свой рейтинг среди американской публики. Естественно, в финансовом плане ирландец также в накладе не останется. Как сообщает сайт TalkSPORT, гонорар Фьюри за предстоящую битву составит 15 миллионов долларов — это самая большая сумма, которую боксер зарабатывал в своей карьере за один бой. Предыдущий рекорд принадлежал поединку против американца Деонтея Уайлдера — тогда ирландец положил на свой банковский счет 10 млн в американской валюте.

Примечательно, что промоутер Фьюри не в восторге от желания боксера так быстро вернуться в ринг после ужасного рассечения, полученного в бою со шведом Отто Валлином. «Он не обсуждал со мной бой в WWE. Он согласился на это, а уже затем между нами состоялся разговор. Я солгу, если скажу, что мне нравится его решение. Я бы хотел, чтобы Фьюри не делал этого. Послушайте, я видел, как бойцы WWE получают рассечения. Это случается в контактных видах спорта. Это может произойти, но я надеюсь, что Фьюри избежит проблем. Я не хочу, чтобы он ставил под угрозу свою боксерскую карьеру. Однако Тайсон согласился на это, он сам себе хозяин. Я полагаю, что этот бой даже поможет ему сосредоточиться и сохранить форму. Тайсон уже не ребенок, ему 30 лет», — отметил Фрэнк Уоррен в комментарии изданию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри с уважением отозвался об Усике.

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