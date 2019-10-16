Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которую хейтеры обвинили в любви к фотошопу, удивила новым смелым образом. 70-летняя звезда снялась в дерзком образе: в модных кожаных бермудах, черной кофте и черных чулках, засветив похудевшие ноги. Образ дополняет берет с вуалью. В таком откровенным образе певица приглашает всех в кинотеатры на фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт», который выйдет на экраны в конце октября.

«Просто сняли сегодня Аллу Борисовну для постера к ее юбилейному концерту», — написал в соцсетях фотограф, снявший Пугачеву.

Напомним, Алла Борисовна почти десять лет не давала сольных концертов. Исключение сделала ради своего 70-летнего юбилея, устроив в Москве грандиозное шоу.

В ноябре у Примадонны запланирован сольник в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева кардинально изменила образ жизни и питания ради детей — Гарика и Лизы. Она придерживается строгой диеты, отказавшись от вредных продуктов. При случае 70-летняя певица не упускает возможности похвастаться смелыми нарядами. Она любит мини, прозрачные юбки и яркие аксессуары.

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