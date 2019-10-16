Родители "забыли" 9-летнего ребенка в больнице: подробности шокирующей истории

Общество и люди

В Каменском (Днепропетровская область) приемные родители «забыли» в инфекционном отделении 9-летнего мальчика Пашу, которого не навещали все десять дней, которые ребенок находится в детской больнице. Ранее в Одессе соцслужбы отобрали дочь у отца-одиночки из-за «неправильных» документов.

О ситуации в Каменском рассказали в социальных сетях в группе «Типичный Днепродзержинск (Каменское)». На брошенного мальчика обратила внимание мама ребенка, которого на днях выписали из больницы. «Выписывалась из 7 детской инфекционки, и то, что я услышала утром, повергло меня в шок! Мальчик Паша 9 лет, из 18 палаты лежит уже 10 дней. Его за это время никто ни разу не поведал. Уточню — ребенок живет в приемной семье «дом семейного типа», — пишет Антонина Доценко. По ее словам, ребенка привезли из Карнауховки. Ему необходима диетическая еда, но ее приносят не приемные родители, а «девочки из отделения».

Этот пост вызвал бурную дискуссию, люди вызвались помочь забытому мальчику. Одна из местных жительниц, которая передала для ребенка продукты, уточнила, что у Паши — проблемы с кишечником. Неравнодушные жители города возмутились тем, как относятся к ребенку в приемной семье.

Эксклюзивный материал о чудовищном случае с приемным ребенком «Била, колола иголками и морила голодом: в Днепре садистка 4 года пытала маленького приемного сына» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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