24.67 / 24.99 27.06 / 27.53
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Родители "забыли" 9-летнего ребенка в больнице: подробности шокирующей истории

12:19 16 октября 2019 249
Детская больница в Каменском
Инф. «ФАКТОВ»

В Каменском (Днепропетровская область) приемные родители «забыли» в инфекционном отделении 9-летнего мальчика Пашу, которого не навещали все десять дней, которые ребенок находится в детской больнице. Ранее в Одессе соцслужбы отобрали дочь у отца-одиночки из-за «неправильных» документов.

О ситуации в Каменском рассказали в социальных сетях в группе «Типичный Днепродзержинск (Каменское)». На брошенного мальчика обратила внимание мама ребенка, которого на днях выписали из больницы. «Выписывалась из 7 детской инфекционки, и то, что я услышала утром, повергло меня в шок! Мальчик Паша 9 лет, из 18 палаты лежит уже 10 дней. Его за это время никто ни разу не поведал. Уточню — ребенок живет в приемной семье «дом семейного типа», — пишет Антонина Доценко. По ее словам, ребенка привезли из Карнауховки. Ему необходима диетическая еда, но ее приносят не приемные родители, а «девочки из отделения».

Этот пост вызвал бурную дискуссию, люди вызвались помочь забытому мальчику. Одна из местных жительниц, которая передала для ребенка продукты, уточнила, что у Паши — проблемы с кишечником. Неравнодушные жители города возмутились тем, как относятся к ребенку в приемной семье.

Эксклюзивный материал о чудовищном случае с приемным ребенком «Била, колола иголками и морила голодом: в Днепре садистка 4 года пытала маленького приемного сына» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Место расстрела Арслана Гусейнова в Киеве

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

Алла Пугачева

Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

переговоры

В России отреагировали на требование Украины распустить "ДНР"-"ЛНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер