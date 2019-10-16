Протесты — огромный шанс: Зеленскому подсказали, как использовать новый Майдан

Украина

Многотысячные протесты против «формулы Штайнмайера», которые в последние дни проходят в столице, это отличный шанс для украинской власти оказать давление на союзников, требующих уступок России. Об этом в Facebook пишет журналист Павел Казарин.

«Официальный Киев на примере этих протестов мог бы объяснять западным партнерам, почему далеко не любая формула мира подходит Украине. Что попытка закончить войну за украинский счет чревата новым Майданом. Что стремление продавить Киев приведет лишь к тому, что новый очаг дестабилизации возникнет в самом Киеве. И требовать от запада иной позиции на переговорах», — утверждает Казарин.

Но вместо этого глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что протесты проплачены, и люди выходят на акции из корыстных мотивов.

«Прекрасный пример того, к чему приводят непрофессионализм и близорукость», — делает вывод Казарин и приводит слова главы пропрезидентской фракции в Раде Давида Арахамии, заявившего, что порядка 5% митингующих получают деньги либо от русских, либо от Петра Порошенко. Также приводится высказывание Владимира Зеленского о том, что украинцев пытаются использовать политики, чтобы «избежать уголовной ответственности».

«Именно Европа привыкла чутко относиться к любым акциям гражданского неповиновения. И протесты в центре Киева могли бы позволить украинской власти вырваться из дипломатического капкана. Ссылаться на то, что она не может идти вопреки воле своих граждан. Говорить о том, что российский сценарий мира чреват эскалацией протеста и попранием демократических ценностей — подводит итог Павел Казарин. — …Но новая украинская власть предпочла заколотить это окно возможностей заявлениями о «проплаченности» митингов, переведя их из категории «народ против невыгодного сценария» в категорию «это у нас коррупционеры за власть борются».

Как сообщалось ранее, представители власти пытались объяснить, что пост Андрея Богдана о проплаченных акциях на Майдане просто неправильно поняли.

Фото: Цензор.НЕТ.

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