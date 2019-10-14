Украина

В Офисе президента попытались оправдаться за слова Богдана о проплаченных акциях на Майдане

После того, как глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия извинился перед участниками акции «Нет капитуляции» за утверждение о ее проплаченности, извинения последовали и из Офиса президента за аналогичный пост в Facebook главы ОП Андрея Богдана.

В эфире «Громадського» заместитель Богдана Юрий Костюк сказал, что руководитель Офиса не имел в виду, что все участники акции на Майдане 6 октября получили за это деньги.

«Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей вроде бы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят являются проплаченными. Это важно просто понимать — никто такого заявления не делал», — уточнил Костюк.

Напомним, 6 октября на Майдане прошла акция «Нет капитуляции». Второй этап Марша патриотов состоялся в День защитника Украины, 14 октября.

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