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Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты Милявской год содержал любовницу на деньги жены

12:59 16 октября 2019 1789
Лолита с мужем
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

44-летний Дмитрий Иванов, который недавно расстался со своей женой Лолитой Милявской, год содержал любовницу на ее деньги.

Об этом журналистам рассказал друг певицы. Он отметил, что новая пассия Дмитрия, 40-летний косметолог из Беларуси Ольга Кулиева, привыкла к хорошей жизни, да и сам Иванов не бедствовал, хотя зарабатывал копейки.

Вместе с любовницей он ездил на дорогой машине, часто уезжал отдыхать на курорты, обедал в шикарных ресторанах и покупал подарки.

Все это продолжалось почти год. Иванов говорил жене, что отправляется на турнир по сквошу, а сам развлекался с любовницей.

Узнав об измене, Милявская решила не прощать мужа, хотя ранее она собиралась принять его назад.

Сейчас, говорят, у Лолиты появился новый любовник, которого она скоро представит всем.

Напомним, что после разрыва с мужем Лолита сильно похудела.

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