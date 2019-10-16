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Молодой муж Лолиты Милявской год содержал любовницу на деньги жены
44-летний Дмитрий Иванов, который недавно расстался со своей женой Лолитой Милявской, год содержал любовницу на ее деньги.
Об этом журналистам рассказал друг певицы. Он отметил, что новая пассия Дмитрия, 40-летний косметолог из Беларуси Ольга Кулиева, привыкла к хорошей жизни, да и сам Иванов не бедствовал, хотя зарабатывал копейки.
Вместе с любовницей он ездил на дорогой машине, часто уезжал отдыхать на курорты, обедал в шикарных ресторанах и покупал подарки.
Все это продолжалось почти год. Иванов говорил жене, что отправляется на турнир по сквошу, а сам развлекался с любовницей.
Узнав об измене, Милявская решила не прощать мужа, хотя ранее она собиралась принять его назад.
Сейчас, говорят, у Лолиты появился новый любовник, которого она скоро представит всем.
Напомним, что после разрыва с мужем Лолита сильно похудела.
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