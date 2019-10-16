Украина

Главный вопрос — Крым: Портников рассказал, почему Украина и Россия никогда не помирятся

Главная проблема отношений Украины и России заключается в вопросе Крыма, а не Донбасса. Такое мнение журналист Виталий Портников высказывает в статье, опубликованной изданием «Крым.Реалии».

«Крым, думаю, на долгое время останется главным вопросом. И отнюдь не только вопросом, который Москва не захочет обсуждать с Киевом при любом российском и любом украинском президенте. А вопросом, который не даст нормализовать российско-украинские отношения — чтобы об этом ни думали „доброжелатели“ России в самой Украине», — считает Портников.

Он утверждает, что здесь неуместны параллели с Приднестровьем, Абхазией или Южной Осетией, так как в этих случаях Россия не считает оккупированные территории своими.

«А Крым — это Крым. Аналогов в послевоенном международном праве у российской аннексии попросту нет», — пишет Портников.

По его словам, положение не изменится даже в случае избрания президентом Украины откровенного ставленника РФ. Потому что проблему, с российской точки зрения, можно решить только изменениями в Конституции Украины или присоединением всей Украины к России.

Как сообщалось ранее, Портников предупредил, что власть Украины готовится к «тихой капитуляции».

Фото: Главред

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