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Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать
В случае, если Донбасс получит особый статус, антиукраински настроенные правоохранители смогут преследовать военных, которые защищали Украину. Этот момент «ФАКТАМ» прокомментировал бывший министр юстиции Александр Лавринович.
«Я хочу сказать, что законы Украины в этом плане абсолютно правильные. Да, они не предусматривают применение оружия Вооруженными Силами Украины на своей территории в мирное время и запрещают незаконные вооруженные формирования В этом плане изменять ничего не нужно», — говорит Александр Лавринович .
Он утверждает, раз в 2014 году высшее руководство государства не приняло решений, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, относительно объявления военного положения, то необходим другой выход.
«Определенная аналогия тут — принятый в 2014 году закон о недопущении уголовного преследования участников протестов на Майдане, причем по таким статьям, что… даже удивительно было читать: за разбой, за грабеж, за умышленное убийство и так далее, там большой перечень.
Сейчас, с моей точки зрения, стоит принять отдельный закон, которым предусмотреть невозможность привлечения к уголовной ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Украины за участие в АТО. Ведь действующим законодательством запрещено использование ВСУ в таких антитеррористических операциях — для этого существуют специальные антитеррористические подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции", — считает опытный юрист.
Александр Лавринович говорит: «Очевидно, что нужно уже сейчас в юридическом плане сделать шаги, которые бы сделали невозможным преследование в уголовном порядке (и на абсолютно законных основаниях) как тех людей, которые были в ВСУ, так и добровольцев, которые тоже взяли оружие и в добровольческих батальонах защищали свою страну».
Однако, по его словам, пока необходимые действия не производятся, и законодательство дает возможность признавать уголовными преступниками тех, кто защищал свою страну.
Такие реалии — абсолютно ненормальные, считает Александр Лавринович и утверждает, что должен быть принят отдельный особый закон: «Чтобы не было прецедентов преследования за выполнение приказов командиров в ВСУ. Это касается и добровольческих подразделений».
Ранее сообщалось, что большинство украинцев — против особого статуса для Донбасса.
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