Украина

Рада не прислушалась к доводам судей и утвердила "судебную реформу" Зеленского

Верховная Рада приняла в целом закон президента Зеленского о судебной реформе. Большинство вносимых парламентариями правок были провалены. За закон голосовали лишь депутаты «Слуги народа» и внефракционные, но их 236 голосов хватило, чтобы дать старт масштабным пертурбациям в судебной системе.

Закон меняет работу Верховного Суда. Численность судей сократят вдвое — с 200 до сотни. Потесниться придется и Высшей квалификационной комиссии судей. Ее численность сократят, часть полномочий передадут Высшему совету правосудия. Кроме того, в Украине появится Комиссия по вопросам добродетели, которая и будет проверять работу судов, привлекать их к ответственности.

Напомним, ранее глава Совета судей опасался, что после смены власти новые должностные лица пытаются переподчинить себе суды. Европа и Канада также предостерегли Украину от попытки «с наскока» реформировать такую чувствительную сферу, как судебная система. Тем не менее, президент Зеленский заявил, что реформа судебной власти продолжится.

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