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В Раде готовятся создать следственную комиссию для выяснения причин взрывов на военных складах
16 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия инициировал в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по пожарам, которые произошли на военных складах. Об этом сообщает корреспондент УНН.
«Там тоже очень много вопросов, которые как-то затихли. Вы понимаете, вообще, как оценить тот вред, который причинен государству по этим складам, даже нельзя его оценить в деньгах. И я даже услышал, не проверял этот факт, что человек, который отвечал за первый склад и за несколько других, он фактически был не уволен, а повышен в своей должности», — обосновал Арахамия свою инициативу по созданию комиссии.
Ранее сообщалось, что стало известно, почему до сих пор никто не понес ответственности за взрывы на военных складах.
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