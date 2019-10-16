Нардепы планируют упростить доступ граждан в Раду: кого коснется

Украина

Доступ приглашенных граждан в административные здания парламента и правительства может стать проще. После того, как парламент утвердил «судебную реформу» Зеленского, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики внес предложение по упрощению доступа. Об этом сообщает «Укринформ».

«Приглашенные на заседание комитетов или в здание под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют о том, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, затем их находят… Это довольно унизительная процедура в то время, когда существует электронный документооборот», — объяснил принятое решение председатель комитета Александр Ткаченко, народный депутат от «Слуги народа».

По его словам, упростить процедуру поможет перевод разрешительной системы приглашенных в электронный документооборот.

Также Ткаченко предложил, чтобы допуск депутатов проводился не по бумажными пропускам, а по персональным электронным картам.

Ранее сообщалось, что Рада будет лишать нардепов зарплат: названы причины для взысканий.

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