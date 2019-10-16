За убийство Бандеры киллер получил орден Боевого Красного Знамени: 60 лет назад погиб лидер ОУН

История современности

— Советские спецслужбы рассчитывали расправиться с лидером ОУН Степаном Бандерой так же, как в 1957 году с публицистом, идеологом этой организации Львом Ребетом — без следов насильственной смерти, чтобы у судмедэкспертов сложилось впечатление, будто человек умер от сердечного приступа, — говорит заведующий отделом Национального музея истории Украины кандидат исторических наук Александр Ищук. — Льва Ребета убил в Мюнхене киллер КГБ Богдан Сташинский (оперативное прозвище Тарас). Он использовал специальный пневматический пистолет, который стрелял ампулой с цианистым калием. Когда Ребет спускался по лестнице в доме, в котором размещалась редакция газеты «Український самостiйник», Сташинский подстерег активиста и выстрелил с близкого расстояния ему в лицо из спецпистолета, завернутого в газету. Затем повторно принял особую таблетку (в первый раз он ее выпил перед совершением преступления), которая нейтрализует действие на организм синильной кислоты, и удалился незамеченный. А Ребет, вдохнув смертельную дозу паров яда, рухнул замертво. Синильная кислота вызывает очень сильное сужение сосудов. От этого человек моментально умирает. Медики констатировали смерть от внезапного сердечного приступа. Поэтому в КГБ и Степана Бандеру решили убить с помощью этого же оружия. Операцию поручили тому же Сташинскому. Вот только на этот раз выполнить задание столь же безукоризненно, как в случае с Ребетом, киллеру не удалось. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как сталинский режим расправился с лидером ОУН Евгением Коновальцем.

«Сташинский бежал на Запад вместе с женой»

— Лидер ОУН Степан Бандера жил с женой и тремя детьми в Мюнхене под конспиративным именем Стефан Попель, — продолжает Александр Ищук. — Но КГБ все же вычислил его. Однако подобраться к Бандере киллеру было непросто — служба безопасности ОУН приставила к нему охрану. Кроме того, лидер украинских националистов перемещался на автомобиле, а значит, подстеречь его на улице было проблематично. Сташинский следил за ним, выжидая удобного момента для покушения. Шанс киллеру давало то, что иногда Бандера отпускал телохранителей.

В мае 1959 года Сташинский получил возможность выполнить приказ своих московских кураторов — Бандера был без охраны, сам парковал свой «Опель». Киллер приблизился к нему, но в решающий момент убийце не хватило духу совершить преступление, и он проследовал мимо.

Богдан Сташинский

— После этого случая КГБ заменил Сташинского на другого киллера?

— Нет. «Тарас» продолжил выслеживать Бандеру. Новая возможность выполнить преступное задание у агента появилась 15 октября. В этот день лидер ОУН договорился с женой Ярославой, что в полдень заедет домой на обед. Перед тем как выезжать, позвонил супруге, она попросила купить по дороге помидоры. Сташинский, досконально изучивший к тому времени ежедневный график своей жертвы, около полудня открыл имевшимся у него ключом парадное в доме по улице Крайтмайрштрассе, 67, в котором жил лидер ОУН, и вошел туда. А Бандера, выполнив поручение жены, подъезжал к дому. Как потом оказалось, шанс на спасение ему могло дать то, что как раз в это время соседка вышла из своей квартиры и спускалась по лестнице. Убивать при свидетельнице в планы Сташинского не входило. Он нажал на кнопку вызова лифта, отвернулся к двери. Женщина проследовала мимо и вышла на улицу. И вот повернулся ключ в замке парадного, внутрь вошел Бандера. Сташинский развернулся к нему, держа в руке завернутый в газету двуствольный пистолет, и выстрелил. Причем сразу из обоих стволов. Принял противоядие и скрылся. Бандера был убит.

Однако на этот раз инсценировать внезапную смерть от сердечного приступа не удалось. Дело в том, что к тому времени, когда судмедэксперты начали проводить вскрытие, яд еще не успел выветриться. Его обнаружили, поэтому в заключении экспертизы было указано, что смерть наступила в результате отравления. Но следов насильственной смерти обнаружено не было. И хотя ОУН настаивала на том, что это убийство, совершенное изощренным способом, полиция как основную рассматривала версию о самоубийстве.

— Как удалось разоблачить Сташинского?

— Он по своей воле сдался властям Западного Берлина и все рассказал. Это произошло в августе 1961 года. За убийство Бандеры он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Кстати, за убийство Ребета его наградили фотоаппаратом. Тут следует сказать, что во время работы в Германской Демократической Республике Сташинский познакомился на танцах с симпатичной местной жительницей парикмахером Инге Поль, и у них завязались отношения. Безусловно, он доложил об этом своему начальству. Руководство КГБ весьма настороженно относилось к такого рода контактам своих агентов. Но все же Сташинскому разрешили связь с Инге. А когда он убил Бандеру, влюбленным позволили пожениться. Пара поселилась в Москве. Но Инге вскоре опостылела унылая российская столица, и молодая женщина, несмотря на беременность, в январе 1961 года решила вернуться к родителям в пригород Берлина. КГБ этому не препятствовало.

В ГДР у Сташинского завязались романтические отношения с парикмахером Инге Поль. Влюбленные получили от КГБ разрешение пожениться после того, как Богдан расправился с Бандерой

Инге 31 марта родила мальчика. Богдана к семье не отпускали. Но в августе того года из-за болезни ребенок умер. Руководству пришлось позволить Сташинскому поехать на похороны. За день до погребения сына Богдан и Инге сумели совершить побег в Западный Берлин и сразу же обратились в полицию. Благодаря этому стала известна правда об убийствах Льва Ребета и Степана Бандеры. На следственных экспериментах, проводившихся на местах преступлений, киллер во всех деталях рассказал о своих злодеяниях.

Он также поведал об истории своей вербовки. Сташинский родился в селе Борщовичи Львовской области. Когда учился во Львовском педагогическом институте, КГБ взял молодого человека в разработку. Богдана задержали в электричке под предлогом, что он не оплатил проезд. Парень рассказал на допросах, что его семья помогает УПА, и согласился помочь чекистам в уничтожении повстанцев. Позже сталинская охранка отправила Богдана на обучение разведывательной работе — вначале в Киев, а затем в Москву.

— Какое наказание он понес за убийство Ребета и Бандеры?

— На суде, который прошел в 1962 году в немецком городе Карлсруэ, Сташинского приговорили к восьми годам заключения — весьма мягкая кара. Он отсидел только половину этого срока, а затем был выпущен и исчез в неизвестном направлении. Скорее всего, спецслужбы Запада спрятали раскаявшегося киллера в США или какой-либо другой стране. Также вполне возможно, что ради конспирации ему сделали пластическую операцию. В прессу попадали сведения о том, что его видели в Южно-Африканской Республике и даже в родном селе Борщовичи возле могилы родителей.

— К концу 1950-х годов вооруженное сопротивление советской оккупации в Украине было, увы, подавлено. Зачем КГБ понадобилось убивать лидеров ОУН, находившихся в эмиграции?

— Советская империя как огня боялась идеи восстановления независимости Украины. А ОУН активно за нее боролась. Да, отряды УПА были почти полностью разбиты, однако агитационная работа велась всеми доступными в тех условиях средствами. Учтите также авторитет харизматичной личности Степана Бандеры. Он был для молодежи примером несгибаемой воли, преданности идее освобождения Украины от оккупантов. Не вызывает сомнения, что решение расправиться с лидером ОУН принималось высшим руководством СССР.

«Гитлеровцы посадили Бандеру в концлагерь, в котором содержались высокопоставленные узники»

— Как Бандера стал участником борьбы за свободу Украины?

— В годы его детства произошла Украинская революция. Бандера-старший был ее непосредственным участником: в конце 1918 года священника греко-католической церкви отца Андрея Бандеру избрали депутатом в Народную Раду (парламент) Западноукраинской Народной Республики. Затем он стал капелланом одного из подразделений Украинской Галицкой армии, сражавшейся с польскими оккупантами. После поражения УГА летом 1919 года ушел с ней за Збруч (по этой реке тогда проходила граница). В 1920-м вернулся домой в Галичину в село Старый Угринов. Понятно, что пример отца имел сильное влияние на Степана.

— Каким Бандера был по характеру?

— На редкость сильная, целеустремленная натура. Это проявилось уже в детстве, когда Степан страдал ревматизмом коленных суставов, во время обострения недуга с трудом ходил. Несмотря на болезнь, мальчик поставил перед собой цель стать членом скаутской организации «Пласт». Пластуны закаляют себя занятиями спортом, туристическими походами, в которых живут по-спартански. Из-за больших физических нагрузок, которые выпадают на долю членов этой организации юных патриотов, Бандеру отказывались принять в нее два года подряд. Но на третий год, превозмогая боль, он таки сумел успешно пройти все тесты для зачисления в «Пласт».

Будучи подростком, Степан узнал о гибели от пыток в застенках польской полиции связной Украинской военной организации Ольги Басараб. Эта история стала для юного Бандеры импульсом к тому, чтобы он начал готовить себя к истязаниям, которым, как борец за независимость Украины, мог в будущем подвергнуться. По воспоминаниям людей, которые с ним учились, Степан хлестал себя кожаным армейским ремнем с пряжкой, зажимал себе пальцы дверью, вгонял под ногти иголки, касался рукой очень горячего стекла керосиновой лампы, выплескивал суп на пол, затем собирал его и ел…

У Бандеры были отличные организаторские способности. Неудивительно, что в 23 года он стал руководителем ОУН на украинских землях, находившихся под властью Польши.

В 23 года Степан Бандера стал руководителем ОУН на украинских землях, находившихся под властью Польши

— За что польские власти приговорили его к пожизненному заключению?

— За участие в организации убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Тут следует пояснить, что в ответ на акции неповиновения украинцев польские власти развернули осенью 1930 года кампанию так называемой пацификации (умиротворения). Это был массовый узаконенный террор, в котором участвовала не только полиция, но и армия. Проводились массовые аресты, избиения и даже убийства мирного населения, устраивались погромы украинских организаций — школ, ячеек общества «Просвiта», кооперативов… Больше всего досталось активистам, учителям, священникам. Людей арестовывали по спискам, приводили в различные общественные помещения. Там каждому давали по 25—30 ударов нагайками, подвергали издевательствам: оскорбляли, заставляли ругать Украину, выкрикивать здравицы польским лидерам, петь гимн Польши… Войска заходили в села и устраивали расправы: уничтожали продукты питания, инвентарь, скот, били ни в чем не повинных крестьян, всячески издевались над ними. Одним из ключевых организаторов террора был министр МВД Польши Перацкий. За это преступление ОУН и ликвидировала его. Акт возмездия исполнил в Варшаве 15 июня 1934 года член ОУН Григорий Мацейко. Схватить его полиция не смогла. ОУН организовала переправку Григория вначале в Чехословакию, а оттуда — в Аргентину.

Но польская полиция арестовала наиболее активных участников ОУН, в том числе Бандеру. На судебном процессе, прошедшем в Варшаве в 1935—1936 годах, Бандеру и нескольких его побратимов приговорили к смертной казни, остальные получили длительные сроки заключения. Но затем власти провели повторный процесс — во Львове. На нем смертные приговоры заменили на пожизненное заключение. Бандере довелось сидеть в самых ужасных тюрьмах Польши. В одной из них не было даже кроватей: заключенные ложились на одну половину одеяла, а другой укрывались. Когда гитлеровская Германия и СССР развязали войну против Польши, Степан вырвался на свободу. Ненадолго тайно приехал во Львов, а затем перебрался в немецкую зону оккупации в Краков.

Степан Бандера любил проводить время с семьей на природе. На снимке с сыном Андреем и дочкой Лесей

— К тому времени он уже был женат?

— Нет, как раз в Кракове в 1940 году он познакомился с украинской патриоткой — дочерью священника Ярославой Опаровской. Через два месяца они обвенчались. В следующем году у них родилась дочь Наталья.

ОУН стремилась использовать Германию для того, чтобы добиться восстановления независимости Украины. Ради этого украинские патриоты стали бойцами иностранного легиона в составе Вермахта «Нахтигаль». Им командовал Роман Шухевич. После начала немецко-советской войны, когда Красная армия оставила Львов, первым в город вошел бранденбургский батальон «Нахтигаль». В этот же день в городе было проведено Украинское Национальное Собрание, в котором участвовали около 100 делегатов из регионов и духовенство. Они приняли Акт о восстановлении Украинской Государственности. Вечером его провозгласил с балкона здания общества «Просвiта» член ОУН Ярослав Стецько, избранный главой Украинского государственного правления. Вышло, как и задумал провод ОУН — немцев поставили перед свершившимся фактом. Однако Гитлер был против предоставления Украине независимости. От лидеров ОУН потребовали отозвать Акт восстановления Украинской Государственности. Они отказались, и их арестовали. Бандера вначале попал в тюрьму в Берлине, а затем — в концлагерь «Заксенхаузен» в блок «Целленбау», в котором содержали высокопоставленных заключенных. Ярославе Бандере время от времени разрешали свидания с мужем. Лидера ОУН освободили в сентябре 1944-го.

После войны он поселился в Мюнхене. Жена Ярослава с дочкой Натальей и сыном Андреем (он родился в 1944 году) долгое время находились в лагерях для беженцев. После того как семья воссоединилась, у супругов родилась дочь Леся.

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