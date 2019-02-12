Лидера ОУН Коновальца агент НКВД выманил в Нидерланды и подсунул пакет с бомбой, — историк

История современности

Как это было

Музей истории Украинской революции 1917—1921 годов получил из архива роттердамской полиции цветную копию уголовного дела об убийстве 23 мая 1938 года в голландском городе Роттердаме одного из основателей и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца (напомним, в Киеве в Национальном музее истории Украины открылась выставка чудом уцелевших реликвий ОУН, приуроченная к 90-летию со дня основания этой организации).

— В прежние годы было много публикаций об обстоятельствах смерти Коновальца, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий музеем Украинской революции 1917—1921 годов Александр Кучерук. — Генерал НКВД Павел Судоплатов написал в своих мемуарах, что это он убил Коновальца: под видом моряка с торгового советского судна и члена антибольшевистской подпольной организации выманил лидера ОУН на встречу, а после непродолжительной беседы передал закрытый пакет, в котором была спрятана бомба. На улице она взорвалась в руках Коновальца. Но это версия чекиста, уже поэтому принимать ее на веру было бы опрометчиво. Важно было изучить результаты профессионального полицейского расследования. Я стал первым историком, которому такая возможность представилась.

— Зачем сталинскому режиму понадобилось убивать Коновальца?

— ОУН, которую он возглавлял, активно боролась за восстановление независимости Украины, и уже этого было достаточно, чтобы Сталин зачислил лидера этой организации в число злейших врагов большевистской империи.

Кремлевского диктатора к тому же сильно раздражало, что ОУН делала все возможное, чтобы мир узнал о Голодоморе 1932—1933 годов в Украине, сам факт которого власти СССР всячески скрывали.

Вначале НКВД пытался заманить жившего одно время в Швейцарии Коновальца в СССР. Для этого использовалась отработанная еще в начале 1920-х годов тактика: противнику советского режима подсылали людей, направленных якобы тайной антисоветской организацией, возникшей в СССР. На самом деле это были агенты советской разведки. Они говорили, что у них есть «окно» на границе, через которое можно тайно посетить СССР. Жертвой подобной спецоперации стал генерал-хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник: он поверил в существование в Украинской ССР повстанческой организации «Вища військова рада». На такого рода уловку попались также лидер российской партии эсеров Борис Савинков, английский разведчик Сидней Рейли и российский монархист Василий Шульгин — они пробрались в Советский Союз, и их арестовали.

Коновалец на подобную наживку не клюнул, хотя советские агенты из числа бывших сечевых стрельцов выходили на него. Некоторое время привозили из СССР гостинцы — качественные сигареты «Запорожцi», «Днiпро» (коробки от них сохранились), дорогие шоколадные конфеты, прессу и другие «образчики советского быта». Говорили, что это подарки от членов тайной украинской организации. Жена Коновальца отказывалась есть советские конфеты, опасаясь, что они отравленные.



* Александр Кучерук: «Сталинский режим включил Коновальца в число своих злейших врагов». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Удалось выяснить, как агенты НКВД сумели выйти на Коновальца?

— Обычно это делалось так: к кому-либо из приближенных к Коновальцу членов ОУН подсылали завербованного чекистами знакомого, с которым он вместе воевал в рядах армии УНР. Агент рассказывал бывшему боевому побратиму, что является членом подпольной организации украинских патриотов, созданной в УССР, просил связать его с Коновальцем.

Далеко не всегда предателей удавалось разоблачить. Вот тому красноречивый пример: во времена горбачевской перестройки один ветеран ОУН (не буду называть его фамилию) созвал пресс-конференцию, на которой рассказал, что в 1950-е годы, будучи руководителем украинского националистического подполья в Польше, являлся агентом НКВД. Он так и не был разоблачен, решил на старости лет публично покаяться.

Что говорить, если сталинским спецслужбам удалось завербовать даже столь крупную фигуру, как богатый промышленник и бывший политик Сергей Третьяков, который после большевистского переворота эмигрировал в Париж. К слову, его родственник Павел Третьяков основал в Москве знаменитую Третьяковскую галерею. У Сергея был в Париже особняк. Он предложил бывшим белогвардейцам проводить свои встречи в его доме. Предоставил им гостиную на первом этаже. А на втором устроились сотрудники советской разведки. Они подслушивали разговоры в гостиной через отверстие, специально проделанное между этажами.

— Получается, когда в НКВД стало окончательно ясно, что Коновальца в СССР заманить не удастся, его решили убить?

— Да. В первый раз покушение готовилось на территории Швейцарии, поскольку Коновалец жил в этой стране. К счастью, местная полиция вовремя разоблачила преступников. Но властям вся эта история не понравилась, и они попросили лидера ОУН уехать. Коновалец с семьей переселился в столицу Италии. Именно оттуда агент НКВД выманил его в Нидерланды, чтобы подорвать замаскированной бомбой.

— Удалось выяснить, каким образом чекист сумел завлечь Коновальца в Роттердам?

— К сожалению, нет. Доподлинно известно, что ему позвонил Судоплатов из какого-то портового города то ли в Швеции, то ли в Норвегии. Сказал, что пароход, на котором он работает радиомехаником, прибудет в Роттердам 23 мая. Пригласил встретиться в этом городе для важного разговора. Когда Судоплатов звонил, возле Коновальца находился один из его соратников. Но этот человек не стал свидетелем разговора — Евгений Михайлович под каким-то предлогом попросил его выйти. Так что телефонный разговор с мнимым радиомехаником проходил без свидетелей.



* Павел Судоплатов

— Если Судоплатов звонил Коновальцу, значит, они уже были знакомы?

— Встречались несколько раз. Судоплатов представлялся тайным борцом с большевистским режимом. Однажды привел на встречу с Коновальцем человека, которого назвал украинским патриотом. Рассказал, что спрятал его на корабле в куче угля и так вывез из Советского Союза. Этот «националист» полгода прожил в Европе, затем заявил оуновцам, что получил из СССР письмо от жены, в котором супруга угрожает разводом, если он не вернется к ней. Поэтому, мол, возвращается в СССР через «окно» на границе, которое создала подпольная антисоветская организация. Зная реалии жизни в Советском Союзе, в эту легенду поверить невозможно. Но Коновалец с побратимами жили в Европе, и агенту НКВД удалось обмануть их.

— Это было нормально, что Коновалец один отправился в Роттердам на встречу с Судоплатовым?

— Нет. Служба безопасности ОУН требовала ходить на встречи с малознакомыми людьми по двое-трое. Во время предыдущих встреч с Судоплатовым Коновальца сопровождал кто-либо из проверенных оуновцев. Ехать в Роттердам с ним вызвался секретарь Провода ОУН Ярослав Барановский. Но Евгений Михайлович настоял, чтобы Ярослав присоединился к нему в Роттердаме после обеда — часа в четыре. Барановский сел в самолет и в час дня прилетел в этот город. Приехал в гостиницу «Централь», где они договорились встретиться, спросил господина Новака (Коновалец приехал в Роттердам с поддельными документами на имя гражданина Германии Йозефа Новака). Сотрудники гостиницы уже знали о смерти своего постояльца Новака, и когда Барановский спросил, где он, тут же вызвали полицию. От правоохранителей Ярослав узнал, что Евгений Михайлович убит.

— Как произошло это преступление?

— Коробка с бомбой взорвалась в руках Коновальца на улице. Расскажу по порядку. Берлинский поезд, на котором ехал под чужим именем Коновалец, должен был прибыть в Роттердам в 11 часов утра, но опоздал на минут 15. Лидер ОУН взял такси, доставившее его в гостиницу «Централь». Оттуда пять — семь минут хода до гостиницы «Атланта», в кафе которой в 12 часов он встретился со своим убийцей. Судоплатов (хотя не исключено, что это был другой человек) заказал себе пиво, вручил жертве коробку и вдруг заявил, что ему нужно поторопиться — чтобы не опоздать на корабль. Не допил пиво и удалился. Коновалец не торопясь выпил рюмку хереса и вышел на улицу. В 12:15 коробка взорвалась. Это произошло недалеко от городской ратуши. Коновальцу оторвало руку и ногу, разворотило живот. А вот лицо практически не пострадало. Он погиб на месте.



* Евгений Коновалец погиб на этом месте в центре Роттердама

— От взрыва еще кто-нибудь пострадал?

— Двое случайных прохожих, которые, к счастью, выжили. Одному из них угодили в шею часы, сорванные взрывом с руки Коновальца. Кстати, эти часы за десять лет до описываемой трагедии подарила лидеру ОУН украинская диаспора США. Сейчас их можно увидеть в экспозиции нашего музея. Что же касается двоих раненых, то оуновцы навестили их в больнице, принесли деньги и цветы.

— Почему киллер спрятал бомбу в конфетную коробку?

— Судоплатов написал в мемуарах, что подловил Коновальца на любви к сладкому. Но эта версия не находит подтверждения: жена Евгения Михайловича в своем интервью рассказала о пристрастиях мужа: мол, любил фрукты, особенно яблоки. Но о сладостях — ни слова. Возможно, конфеты были выбраны в качестве подарка из-за дизайна коробки — украинский сюжет, орнаменты.

— Расследование голландской полицией этого теракта подтвердило, что убийцей был Судоплатов?

— Местный уголовный розыск так и не сумел установить личность преступника, так что был это Судоплатов или кто-либо другой, будет оставаться загадкой до тех пор, пока не станут доступными закрытые архивы НКВД. Не исключено, что киллеров было двое — это утверждали некоторые свидетели.

При внимательном прочтении мемуаров Судоплатова я нашел несколько сомнительных моментов. Так, он пишет, что взрыватель бомбы был особым, химическим: когда коробка из-под конфет принимала горизонтальное положение, одно химическое вещество начинало смешиваться с другим, и вскоре происходил взрыв. При этом указывает, что в Роттердаме он сошел с парохода «Менжинский» на берег около 8 часов утра, а встреча с Коновальцем была назначена на 12:00. Значит, ему пришлось четыре часа ходить по городу, тщательно следя за своими движениями — чтобы случайно не наклонить коробку горизонтально. Так что рассказ генерала НКВД о взрывателе, похоже, лживый.

В пользу этой версии говорит и такой факт: в материалах уголовного дела о теракте против Коновальца есть показания кельнера, у которого убийца просил подарочную бумагу, чтобы обернуть в нее конфетную коробку. Кельнер в ответ посоветовал замотать в газету. Любому понятно: чтобы упаковать коробку, ее пришлось бы положить горизонтально. В таком случае запустилась бы «адская машина» и рвануло бы раньше, чем рассчитывал преступник.

И вот еще что. В те времена во многих портах Северной Европы, в том числе в Роттердаме, работали клубы для моряков. Ими заведовал коммунист Эрнст Волльвебер, который наверняка был агентом НКВД. После образования ГДР он стал организатором и первым руководителем Штази — печально известной спецслужбы коммунистической Германии. Скорее всего, Волльвебер участвовал в организации теракта против Коновальца. Не исключено, что на самом деле бомбу в коробке лидеру ОУН передал не Судоплатов, а кто-либо из боевиков Волльвебера.



* В Роттердаме местный уголовный розыск так и не сумел установить, кто убил Евгения Коновальца. Личность преступника станет известна, когда откроют архивы НКВД

— Где Коновальца похоронили?

— Там же, в Роттердаме. В 1939 году для пересечения границ стран Европы нужно было получить визу. Жене Коновальца не удалось оформить ее сразу (были выходные дни, и посольства не работали), поэтому быстро приехать на похороны мужа она не смогла. Траурные хлопоты взял на себя консул Литвы в Нидерландах. Сохранился отчет о расходах, которые оплатило литовское консульство. Там указано, что, кроме прочего, было уплачено скульптору за изготовление посмертной маски. Я задался целью ее разыскать и нашел — в одной из украинских организаций США. Теперь она тоже есть в нашей экспозиции.

На похоронах присутствовало лишь семь человек. Погибшего положили в цинковый гроб с окошком. Номер его могилы 1111. Вначале на ней поставили крест из белого мрамора — аналогичные были установлены на кладбище во Львове на могилах сечевых стрельцов. К сожалению, это надгробие на могиле Коновальца вскоре кто-то повредил, поэтому на первую годовщину гибели скульптор Оксана Лятуринская создала проект памятника. За его изготовлением и установкой выпало проследить скульптору Роберту Лисовскому, который вошел в историю как автор эмблемы ОУН — трезубца, центральный луч которого выполнен в виде меча. Изготовленный под надзором Лисовского памятник сохранился до сих пор.

— Как вам удалось получить копию уголовного дела об убийстве лидера ОУН?

— Частным образом. Мы продолжительное время пытались получить копию по официальным каналам — с помощью Министерства иностранных дел Украины. Однако по разным причинам это не удавалось. И все же нам улыбнулась удача: мы вышли на бывшую нашу соотечественницу, живущую ныне в Нидерландах, Елену Корнет. Прежде она была музейным работником, поэтому отнеслась к нашей просьбе с пониманием. Задействовала свои связи в Нидерландах, чтобы найти в архиве Роттердама папку с материалами расследования убийства Евгения Коновальца и сделать цветную копию. Получив эти бумаги (более 80 листов машинописного текста), нам нужно было найти человека, который бы хорошо владел голландским и украинским языками — чтобы сделать перевод уголовного дела. Мы нашли такого специалиста во Львове: доктор филологических наук профессор Ярослав Долгополый вырос в Нидерландах, поэтому голландский для него, по сути, второй родной язык.

Сейчас мы ищем мецената, который помог бы издать под одной обложкой уголовное дело и материалы комиссии ОУН по расследованию убийства Коновальца. Этот сборник документов будет начинаться с обширной статьи о лидере ОУН и покушении на него.

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