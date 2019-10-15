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Спорт

Легендище: девушка Зинченко запостила в Instagram фото с Криштиану Роналду

12:35 15 октября 2019 765
Седан Криштиану Роналду
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Возлюбленная футболиста сборной Украины и английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко журналистка Влада Седан выполняла свои профессиональные обязанности на отборочном матче Евро-2020 между «желто-синими» и действующими чемпионами Европы командой Португалии.

Имея «доступ» ко всем звездным игрокам, девушка не преминула воспользоваться этой возможностью и сфотографироваться с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. «Легендище», — подписала Влада фотографию, которую разместила на своей странице в Instagram.

Судя по всему, фото было сделано еще перед матчем, поскольку звездный футболист пребывал в отличном настроении. А вот в самом поединке «желто-синие» серьезно подпортили его Криштиану — несмотря на забитый с пенальти мяч, который стал 700-м в карьере португальца, его сборная потерпела поражение, которое позволило команде Андрея Шевченко досрочно выиграть группу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан похвасталась идеальным телом в сексуальном белье в откровенной фотосессии.

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