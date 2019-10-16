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Украина

Германия выделит Украине полтора миллиона евро: куда уйдут деньги

23:25 16 октября 2019 56
Полтора миллиона евро
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Об этом написал в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

«Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)», — сообщил посол.

Напомним, ранее ЕС выделил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Соответствующее решение было принято 4 октября. Кроме того, ЕС с 2014 года предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро. По словам спецпредставителя президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмара Брока, Соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Андрей Мельник заявил, что в министерстве иностранных дел Германии ему лично сообщили о важном решении: Министерство иностранных дел Германии запретило консульствам признавать российские паспорта, которые выданы украинцам на оккупированной территории Донбасса.

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