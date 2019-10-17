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В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге: в сети показали фото «арт-объекта»
В российском Санкт-Петербурге неизвестный установил напротив здания Конституционного суда подставку, на которой был прикреплен раскатанный рулон туалетной бумаги с распечатанной на ней Конституцией РФ. Ранее на одном из кладбищ северной столицы России появились портреты Путина и других руководителей государства.
Как сообщает «ЛентаЧ», подставка с основным законом простояла недолго. Через полчаса полицейские убрали «арт-объект».
Пользователи соцсети считают, что так и есть. Основной закон России достоин только рулона туалетной бумаги. Он совершенно не защищает граждан «великой» страны. Некоторые подписчики пишут, что конституция РФ годится только для туалета. Но многих интересует вопрос, кто такой этот умелец и на каком принтере он сделал такое. Один из фолловеров сразу указал на Госдеп США и Навального, как его пособника.
«В Петербурге некий аноним напротив конституционного суда, расклеил на столбе распечатанную на туалетной бумаге конституцию РФ. Символично получилось! Вы согласны с тезисом, что сегодня конституцией можно только жопу подтереть? А нас интересует, как ему удалось это распечатать?», — пишет пользователь с ником «АгитРоссия».
Напомним, недавно на байкальском острове Ольхон недовольные жители убрали бюст президента Владимира Путина, который, по их мнению, не оправдал доверия. Уже стали критиковать руководителя Кремля даже публично. Так резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал видео, на котором высмеял встречу Путина и Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
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