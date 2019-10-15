Мир

Не оправдал доверия: в России снесли бюст Путина

На байкальском острове Ольхон убрали бюст президента Владимира Путина, которому местные жители жаловались на жизнь. Напомним, в последнее время рейтинг российского президента упал до рекордных 40 процентов.

По информации «Сибирь Реалии», этим ольхонцы выразили свой протест и несогласие с приговором бывшему мэру района Сергею Копылову.

Камк известно, бюст появился в поселке Хужир в конце августа. Он стоял на постаменте, на котором было написано «Гарант Конституции» и «Свободу Копылову».

Участники установки скульптуры говорили, что бюст будут использовать для прямых обращений жителей Ольхонского района к Владимиру Путину, поскольку других путей добиться того, чтобы их услышали, у активистов не осталось.

Жители Ольхонского района протестовали против уголовного дела в отношении главы района Сергея Копылова, который получил три года колонии за превышение должностных полномочий.

Однако местные считают, что экс-чиновник оказался за решеткой из-за «строительства долгожданной дороги».

Ранее «ФАКТЫ» писали о якутском шамане Александре Габышеве, который намеревался дойти до Москвы с тем, чтобы из Кремля изгнать президента Владимира Путина, которого он считает порождением темных сил. Идеи якутского шамана-воина стали настолько популярны, что в России даже была создана компьютерная игра «Якутский шаман».

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