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Не оправдал доверия: в России снесли бюст Путина
На байкальском острове Ольхон убрали бюст президента Владимира Путина, которому местные жители жаловались на жизнь. Напомним, в последнее время рейтинг российского президента упал до рекордных 40 процентов.
По информации «Сибирь Реалии», этим ольхонцы выразили свой протест и несогласие с приговором бывшему мэру района Сергею Копылову.
Камк известно, бюст появился в поселке Хужир в конце августа. Он стоял на постаменте, на котором было написано «Гарант Конституции» и «Свободу Копылову».
Участники установки скульптуры говорили, что бюст будут использовать для прямых обращений жителей Ольхонского района к Владимиру Путину, поскольку других путей добиться того, чтобы их услышали, у активистов не осталось.
Жители Ольхонского района протестовали против уголовного дела в отношении главы района Сергея Копылова, который получил три года колонии за превышение должностных полномочий.
Однако местные считают, что экс-чиновник оказался за решеткой из-за «строительства долгожданной дороги».
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