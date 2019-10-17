Муж решает все: Джамала откровенно рассказала о семейной жизни

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Джамала, заявившая, что не против на время оставить карьеру и родить второго ребенка, впервые откровенно рассказала об отношениях с мужем и воспитании маленького сына Эмира.

Певица призналась, что до встречи с Бекиром у нее не было серьезных отношений, которые могли бы привести к браку. Роман с молодым возлюбленным Джамала скрывала долгое время. Лишь после помолвки пара стала вместе появляться на публике.

«Я долго не говорила вообще о своих отношениях с Бекиром. Потому что я оберегала, прежде всего, его. Мне не хотелось, чтобы его о чем-то спрашивали… Он не любит. Если вы спросите, предлагали ли нам сделать глянец вместе, свадьбу, рождение — постоянно. Он не соглашается. Ему это не нравится», — рассказала Джамала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певица говорит, что живут они с Бекиром без скандалов. Однако их брак нельзя назвать идеальным.

«Мы спорим. Мы еще очень мало, скажем так, как супруги, и возможно это рано говорить. Но я не могу вспомнить сейчас скандалов… Он знает меня разной. Он знает меня настоящей. И я ему очень благодарна за то, что он всегда меня поддерживает и находит такие подходящие слова. Я даже удивляюсь, откуда у него такая мудрость. И для меня всегда становится такой опорой. Моим крылом», — говорит Джамала.

Она благодарна мужу за то, что он взял на себя большинство бытовых проблем, рядом с ним она чувствует себя девочкой и с удовольствием отдает лидерство мужу.

«Обожаю быть на втором плане. Мне нравится, когда он все за меня решает. Относительно оплатить-не оплачивать, ЖЭК, ну все. Можно сказать, все какие-то такие домашние моменты — все он решает. Иногда меня даже это пугает, потому что мне не хочется работать. Я хочу, чтобы я просто была, знаете… у меня муж такой все решает, я так пришла домой, все есть, ну такая лень просыпается», — призналась певица.

Однако об отдыхе Джамала пока может только мечтать. Она собирается в большой гастрольный тур по Украине. А затем планирует заняться записью нового материала в студии. Небольшую паузу она планирует взять зимой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что муж певицы Лолиты Милявской подал заявление о разводе.

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