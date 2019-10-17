Рада приняла закон об обличителях коррупции

Украина

На утреннем заседании Верховной Рады в четверг, 17 октября, народные депутаты Украины утвердили закон «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции».

За это решение проголосовало 252 парламентария, против — 23 нардепа.

Документ, в частности, гласит, что обличитель «не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях законодательства, распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанностей или обязательств».

В законе прописаны положения о защите обличителей, а также вознаграждении. Так, если заявитель разоблачил преступление, нанесшее государству ущерб, в пять тысяч и более раз превышающий размер прожиточного минимума трудоспособных граждан (сейчас — 2007 гривен, с 1 декабря 2019 года — 2102 гривен, — Ред.), то он может получить вознаграждение, эквивалентное 10 процентам суммы ущерба. Правда, после решения суда. Сумма вознаграждения не может превысить три тысячи минимальных зарплат (с 1 января 2019 года — 4173 гривен, — Ред.), установленных на момент совершения преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», этот документ в первом чтении был принят 13 сентября 2019 года. Ко второму чтению его готовили в ускоренном режиме.

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