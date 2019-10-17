Украина

У Зеленского перепутали Латвию и Литву: допустившему ошибку сотруднику Офиса президента сделали подарок

Сотрудник Офиса президента Украины, выложивший в социальные сети фоторепортаж о визите Владимира Зеленского в Латвию, допустил ошибку, написав, что глава государства был в Литве.

Эту ошибку заметили интернет-пользователи, сделавшие скриншот соответствующего поста.

Вскоре ошибка была исправлена.

А замглавы ОП Кирилл Тимофеев, попросив прощения за ошибку сотрудника, сообщил, что тот получил взыскание и подарок — географический атлас.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Риге латвийские правоохранители задержали для выяснения обстоятельств двоих граждан России, которые устроили провокацию во время визита в Латвию Зеленского, забрасывая ее вопросами о «формуле Штайнмайера».



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